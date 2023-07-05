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Gündem
AA 05.07.2023 09:34

Türkiye, Stoltenberg'in görev süresinin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin, dördüncü kez bir yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı.

Türkiye, Stoltenberg'in görev süresinin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO Konseyinin Stoltenberg'in görev süresini 1 Ekim 2024'e kadar uzatmasına dair kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Görevi süresince ülkemizle yakın işbirliği ve dayanışma sergileyen Genel Sekreter Stoltenberg’i tebrik ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Göreve geldiği 2014 yılından bu yana terörizm de dahil olmak üzere artan tehdit ve sınamalar karşısında İttifakın birlik ve dayanışmasının korunması yolunda gayret gösteren Genel Sekreter Stoltenberg'in gerekli liderliği sergilemeye devam edeceğine inanıyoruz" değerlendirmesi yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı

NATO'dan dün yapılan açıklamada, Genel Sekreter Stoltenberg'in 30 Eylül'de bitecek görev süresinin uzatılması için müttefik ülkelerin anlaştığı bildirilmişti. Bu kararla Stoltenberg, 1 Ekim 2024'e kadar NATO Genel Sekreteri olarak görev yapmaya devam edecek.

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