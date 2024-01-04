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TRT Haber 04.01.2024 09:46

MİT'ten nokta operasyon: Eylem planları yapan terörist etkisiz

MİT, Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon: Eylem planları yapan terörist etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor.

MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Irak Süleymaniye’nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, Türkiye’ye yönelik eylem planlamaları yapan Eriş Berxwedan kod adlı Sadık Şeyh Ahmet tespit edildi.

MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

MİT’in saha ajanları Irak’ta PKK/KCK’nın üst düzey örgüt saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh Ahmet’in yerini belirledi. MİT'in nokta operasyonuyla Sadık Şeyh Ahmet etkisiz hale getirildi.

Suriye’de, rejim muhalifi hareketlerin başlaması akabinde Türkiye’ye geldi. Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, 2015 yılında Suriye’ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı. Uzun dönem Suriye’de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdi. Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket etmekteydi.

Teröristlerin yeni merkezi: Kandil yerine Süleymaniye
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