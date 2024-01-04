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Gündem
TRT Haber 04.01.2024 02:42

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: BAYKAR'a yeni ve ilave bir destek yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Okakın'ın, İHA'larla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararına ve BAYKAR'a yönelik ortaya attığı iddialara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, BAYKAR’a sunulan yatırım teşviğine ilişkin kayırma, fırsat eşitsizliği, haksız rekabet ithamlarının, mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırı olduğunu açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: BAYKAR'a yeni ve ilave bir destek yok

Yapılan açıklamada, yatırım teşvikleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının detayları paylaşıldı.

Kararda, insansız hava araçları ve akıllı sistemler üreticisi BAYKAR'a yönelik yeni veya ilave bir devlet destek unsuru bulunmadığı, BAYKAR’ın gerçekleştirmekte olduğu yatırımın sadece İstanbul'u kapsadığı ve buna Edirne ve Tekirdağ'ın ilave edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile BAYKAR'ın proje bazlı devlet yardımlarından yararlandırılması uygun görüldüğü, ancak şirketin bugüne kadar bu desteklerin hiçbirinden faydalanmadığı vurgulandı.


"BAYKAR’ın bir Türk markası olarak elde ettiği başarı, milletimiz için gurur vericidir" denilen açıklamada, bakanlık tarafından bugüne kadar verilen yatırım teşvik rakamları da açıklandı.

2023 yılında bakanlık tarafından verilen toplam sabit yatırım tutarının 1 trilyon 100 milyar lira olduğu ve 5 bin 749 yatırım teşvik belgesi düzenlendiği ifade edildi. 

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Baykar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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