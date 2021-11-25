Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT'ten Gara ve Kandil'e operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
MİT operasyonuyla Gara ve Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından Nihat Gören olduğu belirlendi.
Güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya operasyonları sürüyor.
MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi. Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.
Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan terörist Gören'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
Etiketler: Irakın Kuzeyi MİT PKK/KCK Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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