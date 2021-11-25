Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki görüşmelerinin ardından kendi kullandığı minibüsle evine gitmek için yola çıktı.

Varank, Sögütözü Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'na geldiğinde 3 aracın karıştığı trafik kazasını gördü. Kaza yerinden geçerken taksinin yolcusu muhabir Fırat Kozok'u tanıyan Varank, muhabiri aracına davet etti.

Külliye'deki görevinden evine taksi ile dönerken kazaya karışan Kozok, Bakan Varank'ın daveti üzerine minibüse bindi. Varank, Kozok'u evine bıraktı.

"Samimiyet ve doğallık için teşekkürler"

Kozok, olaya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Bakan Varank ile çekildiği fotoğrafı da paylaşan Kozok, "Akşam bir kaza geçirdim, yol kenarında beklerken kendi kullandığı minibüsle yanaştı, beni alıp evime kadar bıraktı. Samimiyet ve doğallık için teşekkürler" sözlerini kullandı.