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Gündem
AA 17.10.2024 11:14

MİT'in yakaladığı El Kaide üyesinin itirafıyla Adana'da bir terörist daha yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın Afrika'da yakaladığı terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın itirafıyla bir terörist de Adana'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

MİT'in yakaladığı El Kaide üyesinin itirafıyla Adana'da bir terörist daha yakalandı

Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine ve konvoyuna yönelik terör saldırısı yaptığı tespit edilen ve MİT'in 15 Ekim'de Afrika'da düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara, Suriye'de birlikte eylemleri gerçekleştirdiğini itiraf ettiği Y.A.'nın da Adana'da bulunduğunu belirtti.

Bunun üzerine ekipler, Y.A.'nın saklandığını belirlediği adrese operasyon düzenledi.

Y.A.'yı gözaltına alan ekipler, ikametteki dijital materyalleri de incelemek üzere emniyete götürdü. Terörist Y.A.'nın da eylemleri Baykara ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Baykara ve Y.A., zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi.

MİT' Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye İdlib'de bulunan TSK üs bölgeleri ve TSK konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığını tespit etmişti.

TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan terörist Ahmet Baykara'nın, takip edildiğini fark etmesi üzerine Afrika'ya kaçtığını belirleyen MİT, yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim'de Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı.

Terörist Baykara ifadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf ettiği, Türkiye'deki birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söylediği öğrenilmişti.

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Afrika El Kaide MİT Terör Örgütü Terörle Mücadele Adana
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