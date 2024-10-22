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Gündem
TRT Haber 22.10.2024 09:52

MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren aynı aileden üç kişiyi yakaladı.

MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in uzun süredir takibi altında olan 3 kardeş, düzenlenen ortak operasyonla ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına alındı.

Teröristler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörist Zeynep Taşkıran'ın, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı, Hatın Şahbaz'ın özellikle Almanya Köln ve Fransa Paris’te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine katılım sağladığı belirlendi.

Daha önce PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan Zübeyde Taşkıran'ın ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine "Denise Taşkıran" ismiyle devam ettiği öğrenildi.

Avrupa'nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan 3 teröriste yönelik operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

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