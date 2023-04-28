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Gündem
TRT Haber 28.04.2023 11:02

MİT operasyonuyla yurt dışından getirilen terörist tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. İadesi alınan Akyol'un tutuklanmasına karar verildi.

MİT operasyonuyla yurt dışından getirilen terörist tutuklandı

MİT tarafından yapılan çalışmalar sonucu, bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçma arayışında olduğu tespit edilen ve operasyonla yakalanan Akyol, İstanbul Havalimanı'na getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince havalimanından teslim alınan Akyol, buradaki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin İstanbul Havalimanı'ndaki ek hizmet binasına sevk edildi.

Dosyası Hatay'da bulunan ve burada SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Akyol'un tutuklanmasına karar verildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Akyol'un ayrıca 2018'de Hatay’da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı da öğrenildi.

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MİT PKK/KCK PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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