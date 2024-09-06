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TRT Haber 06.09.2024 10:03

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Trablus'a ziyaret

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 5 Eylül'de üst düzey temaslarda bulunmak üzere Libya’nın başkenti Trablus’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Trablus'a ziyaret

MİT Başkanı Kalın, Libya ziyareti sırasında Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başkanı Abdulhamid Dubeybe, Başkanlık Konseyi (BK) Başkan Yardımcıları Abdullah Lafi ile Musa Koni, Yüksek Devlet Konseyi (YDK) yetkilileri, bazı bakanlar ve üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkilileri ile bir araya geldi.​

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Kalın'ın Libya’da gerçekleştirdiği temaslarda güncel siyasi ve askeri gelişmeler ele alındı. Türkiye’nin Libya’nın istikrarına ve birliğine yönelik yaklaşımları yinelendi. Libya’daki ihtilafların ulusal uzlaşı ile aşılması ve çatışmasızlığın sürdürülmesi temennisi gündeme geldi.

MİT Başkanı Kalın ve Milli Birlik Hükümeti Başkanı Abdulhamid Dubeybe’nin ikili görüşmesinde masada Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkiler, ortak çıkar konuları ve Gazze’deki güncel olaylar yer aldı. Orta Doğu’daki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin arttırılması, bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak harekete geçilmesi gerektiği konusunun altı çizildi.

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