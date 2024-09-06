Az Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.09.2024 10:14

Tarım desteklerinde yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bitkisel Üretim Yeni Destekleme Modeli" kapsamında Temel Destek, Planlama Desteği ve Su Kısıtı Desteği verileceğini bildirdi.

Tarım desteklerinde yeni dönem
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" programında konuştu.

Stratejik ürünlerde mazot ve gübre desteği sağlanacağını belirten Yumaklı, şunları kaydetti;

Ülkemiz 68,5 milyar dolarla Avrupa'da 1.sırada, dünyada ise ilk 10 içerisinde yer alan tarımsal ürün hasılasına sahip.

Türkiye'de ekilebilir toprakların yüzde 77'sinde ekilen ürünleri planlamaya almış olduk.

Belirlenen planlama kapsamında olan stratejik ürünlere ilave planlama desteği yine ilk kez bu modelde gerçekleştirilmiş olacak.

Tüm odak noktamız ürünlerin planlamaya dahil olduğu şekliyle planlanan havzalarda ve belirlenen şartlarda üretilmesini sağlamak.

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bolu Dağı geçit vereli 17 yıl oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Türkşeker'in üretim hedefi 950 bin ton
11:05
İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında 8 sivil öldü
11:05
Polat çifti davasında tahliye kararı
11:04
Almanya'daki seçimlerde aşırı sağın yükselişi Avrupa'da endişe yarattı
10:53
Müze sayısı 2023'te yüzde 7,1 arttı
10:55
Cezayir yarın cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor
İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
FOTO FOKUS
İstanbul'da metrobüs yangını
İstanbul'da metrobüs yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ