Tarım desteklerinde yeni dönem

Bakan Yumaklı, "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" programında konuştu.

Stratejik ürünlerde mazot ve gübre desteği sağlanacağını belirten Yumaklı, şunları kaydetti;

Ülkemiz 68,5 milyar dolarla Avrupa'da 1.sırada, dünyada ise ilk 10 içerisinde yer alan tarımsal ürün hasılasına sahip.

Türkiye'de ekilebilir toprakların yüzde 77'sinde ekilen ürünleri planlamaya almış olduk.

Belirlenen planlama kapsamında olan stratejik ürünlere ilave planlama desteği yine ilk kez bu modelde gerçekleştirilmiş olacak.

Tüm odak noktamız ürünlerin planlamaya dahil olduğu şekliyle planlanan havzalarda ve belirlenen şartlarda üretilmesini sağlamak.

Ayrıntılar gelecek...