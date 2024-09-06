Bolu Dağı geçit vereli 17 yıl oldu

Bir zamanlar trafik kazalarıyla özdeşleşen Bolu Dağı geçişinin kaderi 17 yıl önce değişti. Sürücülerin çile çektiği yollar kabus olmaktan çıktı.

Türkiye'de kara yolu ulaşımında en kritik noktalardan biri, İstanbul ve Ankara arasındaki mesafeyi kısaltan önemli bir geçiş...

Bolu Dağı Tüneli, 23 Ocak 2007'de açıldı. Ancak açılışa giden süreç hiç de kolay olmadı.

Tünel 1987'de projelendirildi, yapımına ise 1990'da başlandı. Ancak deprem, sel felaketi, hukuki ve ekonomik sorunlar çalışmaları defalarca kesintiye uğrattı.

"Cumhurbaşkanımız siyasi irade ortaya koydu, talimatlar verdi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin bu zorlu hikayesini TRT Haber'e anlattı.

Uraloğlu "Depremden etkilenen bazı bölümlerde proje değişikliği, güzergahın değiştirilmesi dahil ve içeride de özel önlemler alınması da dahil bunlar hepsi planlandı" dedi.

Yaklaşık 13 yılda tünelde sadece yüzde 38'lik ilerleme sağlandı. Yılan hikayesine dönen projenin yapımı 2002'den sonra hızlandı.

Uraloğlu, "O dönem başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi irade ortaya koydu, projeyi kısa sürede bitirme talimatı verdi" ifadelerini kullandı.

Zorlu coğrafyada dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. 5 yılda tünelin kalan yüzde 62'lik bölümü tamamlandı.

Tünel 2007 yılında hizmete girdi. Açılışı, o dönem başbakanlık koltuğunda oturan Recep Tayyip Erdoğan, İtalyan mevkidaşı Romano Prodi ile yaptı.

Hem zamandan hem yakıttan kazandırdı

Karlı havaların korkulu durağıydı. Bolu Tüneli ile Bolu Dağı geçişi, 35 dakikadan 15 dakikaya, İstanbul-Ankara arası ise 3,5 saate indi. Tünel sayesinde hem yakıttan hem zamandan tasarruf edildi. Her yıl yaklaşık 19 bin ton emisyon azalımı sağlandı.

Bakan Uraloğlu, yıllık olarak geçen araçların ülke ekonomisine katkısının 2 milyar 260 milyon lira olduğunu, tünelin esasında kısa zamanda kendini amorti ettiğini söyledi.

Bolu Tüneli 121 kamerayla 7/24 izleniyor

Tünelden, açıldığı günden bu yana 194 milyon 800 bin araç geçti.

Tünelde ulaşımın aksamaması için ekipler de gece gündüz görev başında. Bolu tüneli, 121 kamerayla 7 gün 24 saat izleniyor. Olumsuzluklara anında müdahale ediliyor.

Tünel 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere çift tüp olarak inşa edildi.

Tünel mevkiinde 2022'de meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı istikametinde uzatılmasına karar verildi. Ankara yönündeki ulaşımı sağlayan tüp, geçen yıl 370 ton çelik kullanılarak 90 metre uzatıldı.

Heyelana karşı önlem

İstanbul yönündeki tüpün 67 metre uzatılması çalışmalarına bu yıl 31 Temmuz'da başlandı.

Bakan Uraloğlu, çalışmaların tamamlanmasının erkene çekildiğini TRT Haber'de açıkladı.

"19 Eylül'e kalmadan bunu da TRT aracılığıyla duyuralım. Yani 50 gün değil de 40 günlük bir süre sonunda inşallah bitirmiş olacağız. Muhtemelen pazar günü."



Kamera-dron: Sabri Karagöz

Kurgu: Tuncay Yılmaz

