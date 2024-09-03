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Türkiye
AA 03.09.2024 21:15

Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmaların pazar günü tamamlanması planlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul yönündeki tünel uzatma çalışmalarının planlanan tarihten 10 gün önce bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmaların pazar günü tamamlanması planlanıyor
[Fotograf: AA]

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 2022'de meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı yönünde uzatılmasına karar verdiklerini anımsatan Uraloğlu, söz konusu yerde benzer durumların yaşanmaması için çalışmalara ilk olarak İstanbul-Ankara yönünden başladıklarını ve geçen yıl bu kısmı 90 metre uzatarak hizmete açıklarını ifade etti.

Uraloğlu çalışmaların ikinci ayağı kapsamında ise 31 Temmuz'da Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünelde uzatma çalışmalarına başladıklarını kaydederek, "İstanbul istikameti kapalı olduğu için trafiği alternatif güzergahlara vermiştik. Orada bir bekleme var 3-4 saatlere varan." ifadelerini kullandı.

Uzatma çalışmalarını daha erken bitirmeyi planladıklarını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bunu gece gündüz ben de takip ediyorum. Arkadaşlardan bilgi alıyoruz. Trafik bu hafta sonundan itibaren artık rutin seyrine dönmüş olacak. Çalışmalarımızda bir aksilik olmazsa, muhtemelen bir 10 gün öne çekmiş olacağız. Yani 19 Eylül'e kalmadan 50 gün değil de 40 günlük bir süre sonunda inşallah bitirmiş olacağız. Muhtemelen pazar günü."

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