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Türkiye
AA 03.09.2024 20:44

Hastane önündeki saldırıyla ilgili 11 kişi tutuklandı

İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ile Mahmutbey Caddesi'nde bir kişinin öldüğü birbiriyle bağlantılı iki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Hastane önündeki saldırıyla ilgili 11 kişi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, gece saatlerinde Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin önünde bekleyenlere yönelik gerçekleştirilen 5 kişinin yaralandığı, yine Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde yaya olarak ilerleyenlere yönelik 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturmada iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenirken polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil bölümünün önünde bekleyenlere yönelik gece saatlerinde yapılan silahlı saldırıda, polis memuru, jandarma personeli, özel güvenlik görevlisi ile 2 sivil vatandaş yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.

Öte yandan, Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde yaya olarak ilerleyen 3 kişiye yönelik silahla ateş edilmiş, bir kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

Soruşturmada iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenmiş, polis ekiplerince yapılan çalışmada 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Olaya ilişkin Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği, yayın yasağı kararı alınmıştı.

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