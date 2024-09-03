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Türkiye
AA 03.09.2024 20:38

Balıkesir'de otomobil park halindeki araçlara çarptı: 7 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir otomobilin, içinde yolcuların bulunduğu yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otomobil park halindeki araçlara çarptı: 7 yaralı
[Fotograf: AA]

Balıkesir-Edremit karayolu Gelin Deresi mevkiinde H.Ş. idaresindeki otomobil, yol kenarında içinde yolcuların bulunduğu ve otomobillere çarptı.

Kazada sürücü H.Ş. ile diğer otomobillerdeki Ersin Alagöz, Filiz Alagöz, Erdinç Alagöz, Bahar Alagöz, Ömer öksüz ve Gülcan Öksüz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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