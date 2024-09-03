Balıkesir'de otomobil park halindeki araçlara çarptı: 7 yaralı

Balıkesir-Edremit karayolu Gelin Deresi mevkiinde H.Ş. idaresindeki otomobil, yol kenarında içinde yolcuların bulunduğu ve otomobillere çarptı.

Kazada sürücü H.Ş. ile diğer otomobillerdeki Ersin Alagöz, Filiz Alagöz, Erdinç Alagöz, Bahar Alagöz, Ömer öksüz ve Gülcan Öksüz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.