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TRT Haber 05.09.2024 23:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan: OVP'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: OVP'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2027 Orta Vadeli Program ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Orta Vadeli Program’ın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz"

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