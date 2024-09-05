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TRT Haber 05.09.2024 21:50

Altun: Orta Vadeli Program’ın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum

İletişim Başkanı Altun, "Vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak ve ekonomimizin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi önemli iktisadi hedefler içeren Orta Vadeli Program’ın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" mesajını paylaştı.

Altun: Orta Vadeli Program’ın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Orta Vadeli Program’la (OVP) ilgili paylaşımda bulundu.

Altun, "Vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak ve ekonomimizin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi önemli iktisadi hedefler içeren Orta Vadeli Program’ın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Fahrettin Altun sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz tarafından bilimsel ölçütler ışığında titizlikle hazırlanan OVP’nin, sağlam temeller üzerine kurulu ekonomimizi daha da güçlendirecek bir mihenk taşı olacağına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmada önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum"

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