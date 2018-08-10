Milli Savunma ve Ticaret Bakan Yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ticaret Bakan Yardımcılığına ise Fatih Metin atandı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atama

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Veysel Bektaş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne ise Mahmut Kazan getirildi.

Kaynak: AA