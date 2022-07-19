Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videolarda, Kıbrıs Adası'nın tarihi, Rumların Ada'daki Türklere yönelik gerçekleştirdiği zulümler, harekata giden süreç ve 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı'nın detayları anlatıldı.

Paylaşımda, "Kıbrıs Türkü'ne yönelik vahşice katliamlar yapan Rum terör örgütü EOKA, 'Bir gece ansızın gelebilirim' diyen Mehmetçik karşısında kaçacak delik aramıştır" sözleri yer aldı.

Kıbrıs Adası'nın tarihinin, Rumların Ada'daki soydaşlarımıza gerçekleştirdiği mezalimlerin ve 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'nın detaylarının anlatıldığı üç serilik videonun ilk bölümünü seyredebilirsiniz. ????#MSB pic.twitter.com/7CY1jwiRuv