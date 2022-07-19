Sadabad Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Türkiye ve İran'dan heyetler de katılıyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine katılarak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Sadabad Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Reisi, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Putin ile de bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.

Zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve vesilesiyle Rus mevkidaşı ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.