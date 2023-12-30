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Gündem
AA 30.12.2023 03:43

Milli Savunma Bakanlığı'na 190 memur ile 39 uzman yardımcısı alınacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 190 memur ile 39 uzman yardımcısı alacak.

Milli Savunma Bakanlığı'na 190 memur ile 39 uzman yardımcısı alınacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne, mühendis, memur, hemşire, tekniker ve hizmetli gibi 13 iş kolunda toplam 190 memur ile 39 uzman yardımcısı alınacak.

Sınava başvurmak isteyen adayların 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan ilgili puan türlerinden taban puan almış olmaları gerekiyor.

Sınav başvuruları 31 Ocak tarihine kadar, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

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