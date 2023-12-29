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TRT Haber 29.12.2023 22:42

İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Partimize uzanan elleri kıracağım

İyi Parti ile CHP arasında karşılıklı suçlamalar devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin içişlerine müdahale edildiğini belirterek, "Partimize uzanan elleri kıracağım" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Aksaray'a gelen Akşener, Yeni Oto Sanayi esnafını ziyaret etti.

Daha sonra Aksaray Spor Salonu'nda partisinin Aksaray Teşkilat Buluşması'na katılan Akşener, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde kendilerini vatandaşın kantarına çıkarak tarttırmak istediklerini dile getirdi.

Akşener, partilerinin içerisine kadar uzanan ellerin olduğunu, o elleri parçalayacağını ifade etti.

Kendilerinin hiçbir partinin iç işlerine karışmadığını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"CHP'nin kongresine karıştığım iddia edildi, tek bir kelime bile etmedim. Beni ve bizi ilgilendirmez, ayıptır, günahtır. Allah var, sopa ve dayak yedik, böyle olmamıştı. Böylesine aleni bir biçimde ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimizin istifaya zorlandığı ve ettirildiği bir dönem hiç yaşamadık. İnsanlar geçer gider, dürüstlük ve ahlak kalır. Ülkemiz, memleketimiz ebet müddet olduğu gibi partimiz de inşallah öyle olacak. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum, bahane kabulüm yoktur."

Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin özeleştiri yaptı, CHP'ye sorular yöneltti.

"Hani bizim seçmen şöyle yapınca takır takır geliyordu? Siz eğer Demirtaş'a selam gönderirseniz Demirtaş'a özgürlük isterseniz millet size öyle bir tokat atar ki feleğinizi şaşırırsınız ve feleği şaşırtıldı"
Akşener, Mecliste CHP'nin teröre karşı ortak bildiriye imza atmadığını hatırlattı.

"DEM'in imza atmasını beklemiyoruz. Ama enteresan bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi bizim önerdiğimiz, bizim yazdığımız teklifi AK Parti'nin ardına sıralanmak olarak gördü. Çemkirdiler, çemkirmediler, imzalamadılar DEM milleti korkutmuş."

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