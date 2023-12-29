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TRT Haber 29.12.2023 23:49

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, ileri bir tarihe ertelendi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.


Ömer Çelik, Atatürk'ün fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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