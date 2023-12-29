AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, ileri bir tarihe ertelendi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/QEUpsBulOi — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 29, 2023

Ömer Çelik, Atatürk'ün fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.