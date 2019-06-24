Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, liderlere savunma ve güvenlikle alakalı gündemdeki başlıklarla ilgili bilgi verdi.

Akar, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akar, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı şekilde diğer genel başkanlarımıza da bu bilgileri sunmak suretiyle, şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek"

"Bu hafta Amerikan Savunma Bakanı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz" diyen Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 çerçevesinde Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, ziyaretlerle hem yaptıklarını anlatma hem de genel başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Akşener'e ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar daha sonra, Parti Genel Merkezi'nde İyi Parti Genel Başkanı Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Basına kapalı görüşmenin ardından Akar'ı, İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan uğurladı.

Türkkan burada yaptığı açıklamada, Akşener ve Akar görüşmesinde S-400 hava savunma sistemi ile F-35 uçağı konularının görüşüldüğünü aktararak, "Sayın Bakan, bu konuda Sayın Akşener'e Türkiye'nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi. Sayın Meral Akşener de daha önce kendisinin bu konuda hazırladığı bilgileri Milli Savunma Bakanı'na iletti" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Bakan Akar'ın son durağı CHP Genel Merkezi oldu.

Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa görüştü.

Kaynak: AA, TRT Haber