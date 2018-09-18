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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'İdlib' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, "İdlib'deki askeri pozisyonumuzla ilgili faaliyetlere bugüne kadar olduğu gibi Rusya ile koordineli şekilde devam edilecek." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Akardan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği yemekte Soçi mutabakatına değindi.

Akar, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çalışmalarıyla İdlib'de büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçildiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin İdlib meselesinde üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Akar, Mutabakatın Türkiye'nin yeni yüklerle karşılaşmaması bakımından olduğu kadar, Rusya başta olmak üzere konuya taraf ülkeler ve bölge halkı için de önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Akar, "İdlib'deki askeri pozisyonumuzla ilgili faaliyetlere bugüne kadar olduğu gibi Rusya ile koordineli şekilde devam edilecek" dedi.

Kaynak: TRT Haber

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