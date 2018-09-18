Ordu Belediye Başkanı görevinden istifa etti

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa etti. Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden açıklama yapan Yılmaz açıklamasına, "Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum, küllensin diye..." ifadeleriyle başladı.

23 yıllık aktif siyasi hayatına son verdiğini açıklayan Yılmaz, "Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi.

Yılmaz, "Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz." ifadelerini kullandı.

Söylenecek o kadar söz var ki;

Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye...



23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.



Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz. — Enver Yılmaz (@enveryilmazordu) 18 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber