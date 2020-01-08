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Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü08 Ocak 2020 Çarşamba 20:35 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 21:00
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Bakan Akar, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış töreni için İstanbul’a gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Görüşmede, İdlib ve Libya başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA