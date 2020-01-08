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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü08 Ocak 2020 Çarşamba 18:38 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 18:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.
Kaynak: AA