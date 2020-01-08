Onlarca balistik füze fırlatıldı. Hepsi hedefini bulamadı...

İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası beklenen misillemeyi Irak'taki ABD üslerine saldırarak yaptı. Peki, Tahran yönetimi istediği etkiyi oluşturabildi mi?

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer:

"İran’ın dün gece yapmış olduğu saldırı tam askeri tabirinde gösteri saldırısı ya da gösteri taarruzu diyebileceğimiz bir husus. İran Kasım Süleymani’nin etkisini iç kamuoyundaki öfkeyi dindirebilmek için bu saldırıyı yaptı ama ABD'nin canını acıtacak bir pozisyondan kaçınmıştır."

"ABD krizi tırmandırmak istemiyor"

Amerika'nın Irak'ta 9 askeri üssü var. Bu üslerin hepsinde de hava savunma sistemleri konuşlu. Ayrıca Irak Başbakanı tarafından üslere saldırı yapılacağı önceden Washington yönetimine iletildi. Tüm bunlara rağmen saldırılara Patriot'ların engel olamaması merak konusu oldu.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer:

"Kullanılan füzelerin "Şahab 1" ve "Şahab 2" olduğu iddia ediliyor. Bunlar 300-500 kilometre mesafeli füzeler. Üs bölgelerindeki sistemlerin devreye girmesi gerekirdi ama girmedi. Aslında bakıldığında ABD de bu krizi çok tırmandırmak istemiyor."

Peki bundan sonra ne olacak?

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer:

"Bundan sonraki süreçte tansiyonun düşeceği ve karşılıklı olarak tehditvari açıklamaların dışında özellikle Türkiye’nin de yoğun çabası ile bu sürecin daha üst bir seviyeye taşınmayacağını söyleyebiliriz."

Kaynak: TRT Haber