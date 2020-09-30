Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" ifadesi kullanıldı.

Görüşmede Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan tavrı ve sivilleri hedef alan saldırıları vardı.

"Türkiye her durumda Azerbaycan'ın yanında"

Bakan Akar, İngiliz mevkiidaşına Türkiye'nin her durumda Azerbaycan'ın yanında olacağını söyleyerek, Azerbaycan'ın öz topraklarını savunduğunun altını çizdi.

İki bakan arasında Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de ele alındı.

Hulusi Akar, Türkiye'nin bölgede adil ve hakkaniyete uygun bir paylaşımdan yana olduğunu belirtti.

