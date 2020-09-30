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MSB'den Azerbaycan'a destek mesajı: Kardeşliğimizden kimse vazgeçiremez
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Azerbaycan'a destek mesajı paylaştı.
Ermenistan'ın sivilleri de hedef alan saldırılarına karşı Türkiye, Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Düşman korkutamaz bizi, Yolumuzdan kimse döndüremez. Ezelden ebede bu böyle, Kardeşliğimizden kimse vazgeçiremez!" ifadelerini kullandı.
Düşman korkutamaz bizi,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2020
Yolumuzdan kimse döndüremez.
Ezelden ebede bu böyle,
Kardeşliğimizden kimse vazgeçiremez!#TürkiyeAzerbaycan pic.twitter.com/nakS0uoPCS
Etiketler: milli savunma bakanlığı Azerbaycan twitterSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 17:07
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