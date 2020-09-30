Ermenistan'ın sivilleri de hedef alan saldırılarına karşı Türkiye, Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Düşman korkutamaz bizi, Yolumuzdan kimse döndüremez. Ezelden ebede bu böyle, Kardeşliğimizden kimse vazgeçiremez!" ifadelerini kullandı.