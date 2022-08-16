Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.
Etiketler: Hulusi Akar İngiltere Milli Savunma Bakanlığı
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