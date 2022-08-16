Denizli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yapılan yargılama sonucu 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kararı kesinleşen M.D'nin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'ndeki bir bağ evine baskın düzenleyen ekipler, M.D'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

M.D'nin daha önce bir ilde vali yardımcılığı yaptığı, Ankara'daki bir ilçede kaymakamlık yaptıktan sonra meslekten ihraç edildiği öğrenildi.