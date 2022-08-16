Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağ evinde yakalanan FETÖ firarisi eski kaymakam tutuklandı
[Fotograf: AA]
FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kaymakam M.D, Denizli'de bir bağ evinde yakalandı. Firari hükümlü, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yapılan yargılama sonucu 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kararı kesinleşen M.D'nin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'ndeki bir bağ evine baskın düzenleyen ekipler, M.D'yi gözaltına aldı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
M.D'nin daha önce bir ilde vali yardımcılığı yaptığı, Ankara'daki bir ilçede kaymakamlık yaptıktan sonra meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
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