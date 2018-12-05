Milli muharip uçak rüzgar tünelinde

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçak ile ilgili gelinen süreci anlattı.

Uçağın şu anda rüzgar tünelinde olduğunu ifade eden Kotil, “Konfigürasyonun son şeklini vermeye çalışıyoruz. Çok hızlı şekilde uçağı tamamlamak istiyoruz.” dedi.

“Avrupa’da en önde giden proje”

5. nesil savaş uçağı projesinin Avrupa’da şu anda en önde proje olduğunu belirten Kotil, “Milli muharip uçak, ağırlıkla kompozit olacak. Kompozit yapısını oluşturmak için şu anda 200 milyon dolarlık bir yatırım yapıyoruz.” diye konuştu.

Uçağın seri üretiminin 2033'te başlaması ve o aşamaya kadar 400 adetlik siparişe ulaşılması öngörülüyor.

Kaynak: AA