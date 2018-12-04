Doğu'da kar yağışı etkili oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan ve Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

04 Aralık 2018 Salı 23:42





