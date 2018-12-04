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Çavuşoğlu'ndan NATO'da diplomasi trafiği

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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Çavuşoğlundan NATOda diplomasi trafiği

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, toplantının ilk gününde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile ayrı ayrı görüştü. 

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Çavuşoğlu, "Gürcistan ve Ukrayna", "Transatlantik Güvenliği" oturumları ve çalışma akşam yemeğine katıldı.

Toplantılar basına kapalı yapıldı.  

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile de telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.  

Kaynak: AA

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