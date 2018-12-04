İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: Suriye'de 1-2 yıl daha barış görünmüyor

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, uzun zamandır kente gelmek istediğini ancak bir türlü fırsat bulamadığını belirterek, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Chilcott, "Ülkeler olarak gerçekten tüm dünya genelinde artan çok ciddi aşırı milliyetçilik ve otoriterlikle karşı karşıyayız. Bu da uzun yıllardan beri görmekte olduğumuz hukuk sisteminden uzaklaşmayla karşı karşıya bırakıyor. Aslında bir bakıma şanslıyız çünkü Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkiler altın çağını yaşıyor. Sayın Erdoğan ve Başbakanımız arasında son derece mükemmel seviyede ikili diyalog kurulmuş durumda." diye konuştu.

Türkiye'ye sığınan Suriyelilere değinen Chilcott, şöyle devam etti:

"Bu konuyla gerçekten çok başarılı şekilde mücadele ediyorsunuz. Onların ağırlanması konusundaki başarıyı yerinde görmek istedim. Bu anlamda bazı ziyaretlerde bulundum. Suriye'deki savaş nedeniyle yoğun mülteci göçüyle karşı karşıya kalan Türkiye'nin misafirperverliğinin sadece hükümet nezdinde değil aynı zamanda halk tarafından da gösterilmesi inanılmaz boyutta. Bu gerçekten takdir edilmesi gereken bir konu. Siz sadece bu insanları misafir etmekle kalmıyorsunuz aynı zamanda bir çoğunun yasa dışı yollarla düzensiz olarak Avrupa'ya geçmesini de engelliyorsunuz. Dolayısıyla bunun için özellikle hükümetimin bizzat teşekkürlerini iletmek isterim."

"Suriye'de 1-2 yıl daha barış görünmüyor"

Chilcott, konuyla Türkiye'nin tek başına mücadele etmesinin beklenemeyeceğini belirterek, uluslararası kuruluşların da önemli misyonlar üstlendiğini ve bunun artması gerektiğini aktardı.

Belediye Başkanı Şahin'in kentteki Suriyelilerin durumu ve onlar için yapılan hizmetleri anlatması üzerine Chilcott, şunları kaydetti:

"Hedefe ulaşmak için birlikte çalışmamız gerekiyor ama dürüst olmak gerekirse önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Suriye genelinde tam bir barış çok olası görünmüyor. Özellikle tüm halkın isteklerini adil bir şekilde yansıtan hükümetin oluşmasıyla Suriye'de tam bir istikrarın sağlanabileceğini düşünüyorum. Böyle bir hükümetin sağlanmasının da şu an için pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bölgedeki Birleşmiş Milletlerin (BM) üyeleri şu anda bazı sıkıntılarla karşı karşıya. Önümüzdeki süreçte Suriye'deki seçimler adil şekilde yapılabilecek olsa muhakkak farklı bir hükümet gelecektir ama şu anda ilk bakışta Esed rejimi ülkedeki varlığını, kontrolünü devam ettirdiği sürece tüm Suriye'de istediğimiz barışçıl, istikrarlı ve güvenli ortamı yakalamamız en azından 1-2 yıllık çerçevede pek olası görünmüyor ama bu bizi yıldırmayacak. Türkiye gibi dost ve müttefiklerimizle amacımıza ulaşabilmek için tüm gücümüzle devam edeceğiz."

"Yerel yönetimlere destek verilmeli"

Belediye Başkanı Fatma Şahin de Suriyeli sığınmacılar konusunda yükü kaldıran yerel yönetimlere uluslararası kamuoyunun gereken desteği vermesi gerektiğini, bu anlamda İngiltere'den de destek beklediklerini dile getirdi.

Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'nin, Gaziantep'in ve bölgenin güvenliğinden geçtiğini anlatan Şahin, "Bölgede her ülkenin farklı hesapları var. Hesaplar çoğaldıkça çözüm gecikiyor. Aslında çözüm çok kolay. Bu hesaplar yarın öbür gün Avrupa'nın barışını da etkileyecek. O yüzden Türkiye'nin önerilerini dikkate alarak çözüme odaklanılması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Başkan Şahin, ziyarette Büyükelçi Chilcott'a yöresel işlemeli bakır kahve takımı hediye etti.

Kaynak: AA