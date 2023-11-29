Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.11.2023 17:36

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu toplandı
[Fotograf: AA]

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların Filistin'e ulaştırılması, Kafkasya'daki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları… Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gündemi yoğun.

"Gazze" gündemi

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantıda, Gazze’deki durum değerlendirilecek. Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak için gösterdiği çabalar ele alınacak. Filistin’e yönelik insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıyla ilgili süreç gözden geçirilecek.

Kafkasya'daki gelişmeler de gündemde olacak

Toplantıda, Kafkasya'daki gelişmeler de gündemde olacak. Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili son durum değerlendirilecek.

Terörle mücadeledeki son durum değerlendirilecek

Toplantının gündeminde, terörle mücadele operasyonları da yer alacak. Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonları kapsamlı şekilde ele alınacak. 

ETİKETLER
MGK Recep Tayyip Erdoğan Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
"Hamas, insan yardım taşıyan tırları engelledi" iddiasına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Emine Erdoğan'dan 'Filistin ile Dayanışma Günü'nde 'kalıcı barış' çağrısı
18:06
Guterres: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil
17:59
Kocaeli'de ziyarete açılacak TCG Anadolu İzmit Körfezi'ne demirledi
17:48
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü
17:47
Konya'da soba zehirlenmesi: 2 ölü
17:40
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Kuvvetli rüzgar Gölcük Tabiat Parkı'nda ağaçları devirdi
Kuvvetli rüzgar Gölcük Tabiat Parkı'nda ağaçları devirdi
FOTO FOKUS
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu boşaltıldı
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ