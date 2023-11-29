Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların Filistin'e ulaştırılması, Kafkasya'daki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları… Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gündemi yoğundu.

"Gazze" gündemi

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantıda, Gazze’deki durum değerlendirildi. Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak için gösterdiği çabalar ele alındı. Filistin’e yönelik insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıyla ilgili süreç gözden geçirildi.

Kafkasya'daki gelişmeler de masadaydı

Toplantıda, Kafkasya'daki gelişmeler de gündemdeydi. Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili son durum değerlendirildi.

Terörle mücadeledeki son durum değerlendirildi

Toplantının gündeminde, terörle mücadele operasyonları da yer aldı. Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonları kapsamlı şekilde ele alındı.