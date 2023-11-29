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Gündem
AA 29.11.2023 17:13

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi Komisyon'da

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine eklendi.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi Komisyon'da
[Fotograf: AA]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

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