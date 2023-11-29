"Hamas, insan yardım taşıyan tırları engelledi" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Ordu Sözcüsünün paylaştığı bazı görüntülerdeki iddiaların doğru olmadığını belirledi.

"Hamas, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere insani yardım taşıyan tırları engellemek için kontrol noktası kurmuş" ifadesinin yanlışlığı ortaya konuldu.

İddiaya konu görüntülerin, Gazze'nin kuzeyindeki Selahaddin Eyyubi caddesini gösterdiği vurgulandı.

İsrail güçlerinin, yerinden ettikleri Gazzelileri bu güzergahtan güneye gitmeye zorladığı belirtildi. Bölgedeki kontrol noktalarının da İsrail'e ait olduğunun altı çizildi.

"İsrail ordu sözcüsü, yaptığı paylaşımla kendi iddiasını çürüttü"

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee'nin kendi iddiasını 11 Kasım'da paylaştığı bir görüntüyle çürüttüğüne de vurgu yapıldı. O tarihte Adraee'nin aynı cadde çevresindeki görüntüleri paylaşıp, Gazzelilere söz konusu güzergahı kullanarak güneye çekilme çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

İsrail ordusunun resmi hesabından 13 Kasım'da yapılan paylaşımın da ordu sözcüsünü yalanladığı belirtildi.

Ordunun, "İsrail askerlerinin kontrolünde güvenli geçiş" ifadeleriyle yaptığı paylaşımdaki görüntülerin aynı konumda kaydedildiği tespit edildi.