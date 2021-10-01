Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.

Burada tedavisi süren Asiltürk, bu sabah saat 09.00 sıralarında hastanede kalp krizi geçirerek vefat etti.

Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitirdi. İnşaat mühendisliğinin yanı sıra serbest müşavirlik yaptı. Milli Nizam'ın kurulmasıyla birlikte Asiltürk'ün siyasi hayatı da başladı.

[Asiltürk (2. sıra solda), 10 Kasım 1973'te Atatürk'ün 35. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Törende AP Genel Başkanı Süleyman Demirel (önde solda), MGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu (önde sol 2), İsmet Sezgin (önde sağ 2), MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş (önde sağda), MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan (2. sıra sol 2) da katıldı. (AA-Arşiv)]

Milli Nizam Partisi'nin Ankara il teşkilatının başkanlığını yaptı. Milli Nizam Partisi kapatılınca yerine kurulan Milli Selamet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

1973-77 ve 1977-80 yılları arasında iki dönem MSP'den Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 1973 genel seçimlerinden sonra Bülent Ecevit’in başkanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

1975 ve 1977’de Süleyman Demirel başkanlığında kurulan Milliyetçi Cephe hükumetlerinde ise İçişleri ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı.

[Dönemin İçişleri Bakanı Asiltürk (solda), Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan. (ortada) ile 20 Mart 1976'da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun'u ziyaret etti. (AA-Arşiv)]

Kıbrıs Barış Harekatın’da içişleri bakanıydı



Asiltürk 1974 Kıbrıs Barış Harekatını düzenleyen CHP-MSP koalisyonunda İçişleri Bakanı’ydı. Harekatın düzenlenmesi için kabinede en çok mücadele eden isimlerden biriydi.



20 Temmuz 2021’de harekatın yıldönümü törenleri için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Lefkoşa'ya gitti.

[ Dönemin İçişleri Bakanı Asiltürk, 28 Şubat 1974'te Gençlik ve Spor Bakanı Muslihittin Yılmaz Mete (solda) ile incelemelerde bulundu. (AA-Arşiv)]

1980 darbesinde tutuklandı

Ülkenin üzerine karabasan gibi çöken 12 Eylül 1980 askeri darbesinde Asiltürk de bir yıl gözaltında tutuldu, yargılandı ve beraat etti. Ancak 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. 1987 Anayasa Referandumu ile siyasi yasağı sona erdi.

[Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Asiltürk (sağda), 4 Ekim 2015'te Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak (solda) ile partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. (AA-Arşiv)]

Yasağı kalktıktan sonra yapılan ilk kongrede Refah Partisi’nin genel sekreterliğine seçildi. Refah Partisi de kapatılınca yerine açılan sırasıyla Fazilet Partisi'nde siyaset yaptı. O da kapatılınca Saadet Partisi’ne geçti.

Erbakan'dan sonra YİK Başkanı seçildi

19, 20 ve 21'inci dönemde de milletvekilliği görevini yürüttü. Saadet Partisinde Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yaptı. Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından partisinin YİK Başkanlığı’na seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ocak ayında Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Ardından da Beştepe'de iftarda bir araya geldiler.



Erdoğan'a desteğini belirten Asiltürk, Saadet Partisi'ni de iktidara yönelik tavrı dolayısıyla eleştirdi. Saadet Partisi'nin kuruluşundaki değerleri savunmasını istedi.

Milli Görüş hareketinin en önemli isimlerinden olan Asiltürk hayatı boyunca, prensiplerinden ve inançlarından hiçbir zaman taviz vermedi. Oğuzhan Asiltürk 4 çocuk babasıydı.



Asiltürk koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.