Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin merak edilen soruları TRT Haber'de yanıtlıyor.

Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Okullarımızın açılması için çok kapsamlı bir rehber hazırladık"

Okullarımızın yüz yüze eğitime açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir rehber hazırladık. Öğretmenlerimize de bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için ciddi bir eğitim verdik.

"Bir haftada 198 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi"

Türkiye'de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin. Yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Tüm okulun vaka nedeniyle tatil edildiği hiçbir okulumuz bulunmamakta. Biz yüz yüze eğitimi inşallah devam ettireceğiz.https://t.co/O5WIV33rRU pic.twitter.com/RGBJwI7Jot — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2021

"Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak"

Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik. Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak. Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alacağız. Okullar açık kalmaya devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız. Okulla ilgili karar almayacağız, okullar açık kalmaya devam edecek.https://t.co/O5WIV33rRU pic.twitter.com/teYfENGh8u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2021

"200'e yakın okulumuz ikili eğitime geçti"

200'e yakın okulumuz ikili eğitime geçti. Problemin olduğu okulda ikili eğitime geçilebilir. Vakanın olduğu yere göre esneklik sağlayacağız.

"Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek"

Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.

Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var.

Ayrıntılar geliyor...