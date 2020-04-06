Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek büyüyerek devam ediyor.

Kampanyaya kamu kurumları, finans kuruluşları, sendikalar, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, siyasetçiler ve vatandaşlardan tam destek geldi.

Toplam bağış miktarı 5 Nisan itibarıyla 1 milyar 71 milyon liraya ulaştı.

Kampanyaya 303 bin 736 adet bağış yapıldı, 4 milyonun üzerinde kısa mesaj atıldı. Kısa mesajlarla yapılan bağış miktarı 40 milyon lirayı aştı.

En yüksek bağışlarda, 100 milyon lira ile Merkez Bankası, 62 milyon 300 bin lira ile Ziraat Finans Grubu ve 56 milyon lira ile Halk Bankası ilk üç sırada yer alıyor. Son olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri de, Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon 420 bin lira katkı sunduklarını açıkladı.