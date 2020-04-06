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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, terör örgütü PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Etiketler: son dakika msbi terörist hava harekatıSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 09:14
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