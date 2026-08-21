Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını pazartesi günü yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 467 oyla kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun çerçevesinde oluşturulan kurul, faaliyetlerine resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında görev yapacak olan kurulun, kanunun yayımlanmasıyla birlikte hukuki statü kazandığı bildirildi. Kurul üyesi bakanlıklar ve ilgili kurumların, kendi yetki alanlarındaki hazırlık çalışmalarına vakit kaybetmeden başladığı ifade edildi.

Gündem: Silah bırakma ve fesih süreci

Kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk toplantıda, kurulun çalışma usul ve esaslarının yanı sıra silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar masaya yatırılacak.

Ayrıca, kurul üyelerinin gündeme getireceği başlıklar ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren stratejik hususlar değerlendirilecek.

Milli birlik, kardeşlik ve huzur ortamının pekiştirilmesi amacıyla en üst düzeyde eş güdüm içerisinde çalışması hedeflenen kurul, 7595 Sayılı Kanun ile kendisine tanımlanan görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai yürütecek.