Hafta sonu sıcaklıklar etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ağustos ayının son haftasına girerken yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Hafta sonu için paylaşılan hava tahmin haritalarına göre, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde yerel yağışlar görülecek.

Yarın, Türkiye genelinde güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara'da 34, İstanbul'da 30, İzmir'de ise 35 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların en yoğun hissedileceği bölge ise Güneydoğu Anadolu olacak. Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresinde termometrelerin 41 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Öte yandan, Ege’nin iç kesimleri ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel sağanak geçişleri beklenirken, Doğu Karadeniz kıyılarında sıcaklıkların 27-29 derece bandında daha serin seyredeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü sıcaklık artışı sürecek

Pazar günü ise sıcaklıkların birkaç derece daha artması bekleniyor. Başkent Ankara’da sıcaklığın 35 dereceye, Güneydoğu Anadolu’da ise 42 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Ege bölgelerinde de sıcaklık artışı devam ederek İstanbul'da 31, İzmir'de 36 derece seviyelerine çıkacak.

Hava durumundaki en önemli değişiklik ise yerel yağışların etki alanını genişletmesi olacak. Tahminlere göre pazar günü; Doğu Karadeniz (Rize ve Artvin çevreleri) ile Akdeniz’in iç kesimlerinde (Adana, Mersin ve Niğde hattında) gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Uzmanlardan "güneş çarpması" uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, yerel yağış beklenen bölgelerdeki vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.