Gündem
AA 17.11.2025 13:38

Milli Banliyö Tren Seti'nin dördüncüsü raylarda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında üretilen dördüncü tren setinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edildiğini bildirdi.

Milli Banliyö Tren Seti'nin dördüncüsü raylarda
[Fotograf: DHA]

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından devreye alınan Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında üretilen dördüncü setin teslimine ilişkin bilgi verdi.

Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında üretilen dördüncü tren setinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edildiğini belirten Uraloğlu, "Söz konusu tren setleri GAZİRAY Projesi kapsamında kullanılacak. Tren setinin Gaziantep'e nakliyesi, yine TÜRASAŞ tarafından üretilen ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 ile yapıldı." ifadesini kullandı.

Milli Banliyö Tren Seti'nin dördüncüsü raylarda

"Beşinci setin testleri devam ediyor"

Uraloğlu, milli banliyö tren setinin Gaziantep'in şehir içi ulaşımına katkı sağlayacağına işaret etti.

Setlerin tasarım ve donanımına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer sistemleri gibi kritik bileşenlerini yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz tren setlerimizin maksimum tasarım hızı 120 kilometre, işletme hızı da 90 kilometre olacak. İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir set, 206'sı oturan yolcu olmak üzere 1000 yolcu taşıma kapasitesine sahip. 8 tren setinin üretimi kapsamında beşinci setin imalatını tamamladık, test süreçleri başarıyla devam ediyor. GAZİRAY Projesi kapsamında kalan tren setleri de kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak. Yerli üretimle hem ekonomik kazanım sağlıyor hem de demir yolu taşımacılığında ülkemizin kabiliyetini güçlendiriyoruz. Üretimini sürdürdüğümüz diğer banliyö tren setlerini de en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz."

Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yerli ve Milli Teknolojiler
