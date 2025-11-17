Duman 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.11.2025 12:41

MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir gazetede "Herkül ile İlgili İlk Tespitler" başlığıyla yayımlanan haberin içeriğindeki hususların, devam eden inceleme kapsamında elde edilen sonuçlar olmadığını, tamamen kaynağı belli olmayan yoruma dayalı bilgiler olduğunu bildirdi.

MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düşen uçağın enkazında kaza kırım heyetinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Söz konusu haberde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, "'Herkül ile İlgili İlk Tespitler' başlığıyla yayınlanan haberin içeriğinde yer alan hususlar, devam eden inceleme kapsamında elde edilen sonuçlar değil, tamamen kaynağı belli olmayan yoruma dayalı bilgilerdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kaza kırım heyetinin çalışmalarının titizlikle sürdüğü vurgulanarak, "Düşen uçağımızın enkazında kaza kırım heyetimizin çalışmaları devam etmektedir. Bu konuda resmi açıklamalarımızın dışında yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir." denildi.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
15 bin öğretmen için tercih süreci başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
Rize altın mevduatı artışında Türkiye lideri oldu
12:03
Avustralya'da oyun kumlarında asbest tespit edildi: 70 okulda eğitime ara verildi
11:55
Perre Antik Kenti'nde Roma dönemine ait 1500 yıllık yaşam alanı bulundu
11:50
Yozgat'ta kuraklık nedeniyle buğday ekimi kasıma sarktı
11:44
Serbest bölgelerde ihracat yüzde 77,3 ile tüm zamanların zirvesinde
11:43
15 bin öğretmen için tercih süreci başladı
Prematüre ikiz bebekler, sağlık çalışanlarının "şefkat nöbeti" ile hayata tutundu
Prematüre ikiz bebekler, sağlık çalışanlarının "şefkat nöbeti" ile hayata tutundu
FOTO FOKUS
KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ