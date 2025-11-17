Duman 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.11.2025 11:10

DMM: Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçluların Türkiye’ye gönderildiği iddiası tamamen asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiasını yalanladı.

DMM: Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçluların Türkiye’ye gönderildiği iddiası tamamen asılsız

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçluların Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiasının tamamen dezenformasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iadesi, mümkün değildir. Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarına ilişkin işlemleri, uluslararası hukuk çerçevesinde ve gerekli inceleme-itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra bireysel düzeyde yürütmektedir. Üçüncü ülke vatandaşlarının toplu veya bireysel şekilde Türkiye'ye gönderilmesi söz konusu değildir. Söz konusu dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında, ilgili kurum tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun, resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, kaynağı belirsiz bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER
İletişim İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Sıradaki Haber
"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvurular devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
Rize altın mevduatı artışında Türkiye lideri oldu
12:45
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
12:03
Avustralya'da oyun kumlarında asbest tespit edildi: 70 okulda eğitime ara verildi
11:55
Perre Antik Kenti'nde Roma dönemine ait 1500 yıllık yaşam alanı bulundu
11:50
Yozgat'ta kuraklık nedeniyle buğday ekimi kasıma sarktı
11:44
Serbest bölgelerde ihracat yüzde 77,3 ile tüm zamanların zirvesinde
Prematüre ikiz bebekler, sağlık çalışanlarının "şefkat nöbeti" ile hayata tutundu
Prematüre ikiz bebekler, sağlık çalışanlarının "şefkat nöbeti" ile hayata tutundu
FOTO FOKUS
KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ