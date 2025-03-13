Milli atıcılarımız Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç tarihte bir ilke imza attı

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Osijek kentindeki organizasyon sona erdi.
Şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya elde eden Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı.
Madalya sıralamasında Norveç (4 altın, 1 bronz) ikinci, Çekya (2 altın, 4 gümüş) ise üçüncü oldu.
Türkiye Atıcılık Milli Takımı, en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nı geçirerek önemli bir başarı elde etti.
Olimpiyat madalyalı milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan, şampiyonada yarıştığı tüm kategorilerde kürsüye çıkarak 5 madalya (3 altın, 2 bronz) aldı.
Federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda katılmış olduğu 5 müsabakanın 5'inde de madalya kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı" denildi.
Yusuf Dikeç ise Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bireysel ve takımlarda madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:
10 metre havalı tabanca kadınlar: Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık tarihinde ilk)
10 metre havalı tabanca karışık takım: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık tarihinde ilk)
10 metre havalı tabanca trio kadınlar: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı
10 metre havalı tabanca trio erkekler: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade
10 metre havalı tabanca solo erkekler: Yusuf Dikeç
10 metre havalı tüfek solo kadınlar: Damla Köse (Atıcılık tarihinde ilk)
10 metre havalı tabanca kadınlar takım: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı (Atıcılık tarihinde ilk)
10 metre havalı tabanca solo kadınlar: Şevval İlayda Tarhan