Açık 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.03.2025 01:12

Milli atıcılarımız Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç tarihte bir ilke imza attı

Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 4'ü altın, toplam 8 madalyayla tamamladı. Şevval İlayda Tarhan, şampiyonada yarıştığı tüm kategorilerde kürsüye çıkarak 3'ü altın 2'si bronz toplam 5 madalya kazanırken, Yusuf Dikeç de 2 altın, 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli atıcılarımız Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç tarihte bir ilke imza attı
[Türkiye Atıcılık Federasyonu]

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Osijek kentindeki organizasyon sona erdi.

Şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya elde eden Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı.

Madalya sıralamasında Norveç (4 altın, 1 bronz) ikinci, Çekya (2 altın, 4 gümüş) ise üçüncü oldu.

Türkiye Atıcılık Milli Takımı, en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nı geçirerek önemli bir başarı elde etti.

Şevval İlayda'dan 5 madalya

Olimpiyat madalyalı milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan, şampiyonada yarıştığı tüm kategorilerde kürsüye çıkarak 5 madalya (3 altın, 2 bronz) aldı.

Federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda katılmış olduğu 5 müsabakanın 5'inde de madalya kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı" denildi.

Yusuf Dikeç ise Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bireysel ve takımlarda madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:

Altın madalya

10 metre havalı tabanca kadınlar: Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık tarihinde ilk)

10 metre havalı tabanca karışık takım: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık tarihinde ilk)

10 metre havalı tabanca trio kadınlar: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı

10 metre havalı tabanca trio erkekler: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade

Gümüş madalya

10 metre havalı tabanca solo erkekler: Yusuf Dikeç

10 metre havalı tüfek solo kadınlar: Damla Köse (Atıcılık tarihinde ilk)

Bronz madalya

10 metre havalı tabanca kadınlar takım: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı (Atıcılık tarihinde ilk)

10 metre havalı tabanca solo kadınlar: Şevval İlayda Tarhan

ETİKETLER
Atıcılık Hırvatistan
Sıradaki Haber
Ankara Valisi Şahin: Hayvan barınağı kapasitemizin yarısını bile belediyelerimiz kullanmıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:47
Putin askeri üniforma giyerek Kursk'u ziyaret etti
00:40
Ankara Valisi Şahin: Hayvan barınağı kapasitemizin yarısını bile belediyelerimiz kullanmıyor
00:25
İstanbul'da seyir halindeyken yanan otobüs küle döndü
00:48
Ordu'da patpat uçurumdan yuvarlandı
23:45
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
23:22
Numan Kurtulmuş: Üniversiteler medeniyet tasavvurunun şekillendiği merkezler olmalı
Gazze'deki su krizi devam ediyor
Gazze'deki su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Kazanın şokuyla indiği arabasının peşinden koştu
Kazanın şokuyla indiği arabasının peşinden koştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ